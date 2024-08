L'Inter è ancora interessata ad Albert Gudmundsson, con i campione d'Italia che qualche settimana fa sembravano essere a un passo dall'islandese. Come riporta calciomercato.com, però, ad oggi i nerazzurri possono giocare solo un ruolo passivo.

Questo perché l'Inter non può acquistare se non esce qualcuno, nonostante dopo l'infortunio di Taremi il giocatore del Genoa potrebbe fare molto comodo. Un esclusione dalla corsa a Gudmundsson a patto che lo stesso giocatore non scelga di prendere tempo e aspettare ancora qualche settimana prima di sbilanciarsi definitivamente in merito al suo futuro verso l'Inter.