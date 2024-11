Stramaccioni: "Kean ha avuto più impatto di Retegui perché ha forza fisica. Se quel pallone non gli sfilava via dal sinistro..."

A margine del match perso dall'Italia contro la Francia per 3-1, ha parlato alla Rai anche l'ex tecnico Andrea Stramaccioni, in particolare a riguardo di Kean e degli attaccanti:

“E’ stata una partita difficile per gli attaccanti, Kean ha avuto un impatto migliore di Retegui perché la fisicità della difesa francese ci ha tolto profondità e lui ha forza fisica. Ricordiamo l’occasione in cui non è riuscito a controllare, sarebbe stata una potenziale seconda occasione dopo quella che ha avuto, su cui Maignan ha fatto un grande intervento”.