Mario Gomez: "Con Pepito e Cuadrado eravamo una Fiorentina da Scudetto. Per me è stato doloroso lasciare Firenze"

Uno dei protagonisti inaspettati del Pepito Day è stato Mario Gomez, attaccante che a Firenze ha avuto tanta sfortuna. L'ex centravanti della Fiorentina, in rete nella partita d'addio al calcio di Giuseppe Rossi, ha parlato a Cronache di Spogliatoio (intervista di sabato):

“Eravamo da Scudetto…”

“La mia Fiorentina, con Rossi e Cuadrado, poteva pensare allo Scudetto… Se nel calcio non esistessero gli infortuni, dico proprio di sì. E' stato davvero triste per me lasciare Firenze, l'unica città in cui non sono riuscito ad incidere. Ancora è doloroso per me tornare qua ogni vota, ma amo Firenze, qui ho tanti amici e mi piace venirci”.

La nuova vita di Mario Gomez

“Adesso sono un direttore tecnico per la Red Bull, Jurgen Klopp è il mio capo… Spero che abbia visto le reti che ho segnato oggi (sabato, ndr)”. E alla battuta sul tornare alla Fiorentina: “Ormai è troppo tardi, sono vecchio (ride, ndr)”.