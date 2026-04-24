Riecco la Soprintendenza: cambia un dettaglio importante del nuovo fotovoltaico del Franchi. Approvate le cifre della convenzione

Dalla commissione 5 in Palazzo Vecchio, è emersa una novità sui lavori che riguardano il restyling dello stadio Artemio Franchi. Il direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze, Alessandro Dreoni, ha spiegato in commissione che tra le opere, sarà costruito anche un impianto fotovoltaico.

La novità

Come scrive La Repubblica Firenze, però, questo sarà diverso rispetto alle idee iniziali: non più nero ma grigio e con una riduzione del 30-40% del rendimento.

Le ragioni

Una decisione presa per seguire le indicazioni della Soprintendenza. E' stato confermato invece il cronoprogramma dei lavori. Sono state inoltre approvate le cifre per i prossimi anni per quanto riguarda la convenzione tra Comune e Fiorentina per l'utilizzo dell'impianto: il club viola dovrà pagare 600mila euro.