La Nazione e il Corriere Fiorentino fanno il punto su quella che potrebbe essere la formazione della Fiorentina che Italiano manderà in campo contro il Genoa sabato all'esordio nella Serie A 23/24. In porta pochi dubbi, con Terracciano che per il momento tiene la titolarità. Dietro Dodo, Milenkovic con Quarta o Ranieri e Biraghi. In mezzo Arthur-Mandragora, con Bonaventura trequartista. Sugli esterni viaggia verso la titolarità Sabiri, con Ikoné e Gonzalez che si giocano l'altra maglia, ma non è escluso che possano partire entrambi dal 1'.

Il dubbio più grande riguarda l'attacco, con quattro nomi per un posto. Da scartare, probabilmente, il più atteso: Beltran, che partirà dalla panchina in attesa di minuti in campo a partita in corso. In vantaggio su gli altri c'è Nzola, anche se Kokorin si è fatto vedere in formissima in questa pre season e potrebbe stuzzicare una clamorosa ipotesi. Infine Jovic, unico reduce dalla scorsa stagione tra i quattro, ma con pensieri di mercato in testa.