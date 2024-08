Da Napoli sono convinti: "Per Folorunsho è testa a testa tra Fiorentina e Lazio"

Michael Folorunsho è uno dei nomi sul taccuino della Fiorentina per rinforzare il centrocampo dopo l'arrivo di Richardson. Il giocatore del Napoli, che lo scorso anno ha giocato il prestito all'Hellas Verona, non avrebbe convinto del tutto Conte e la società partenopea starebbe riflettendo sulla possibilità di venderlo.

In caso di offerta importante il giocatore italiano potrebbe lasciare Napoli, con gli azzurri che prenderanno in considerazione solo offerte dai 15 milioni in su. Scrive Il Mattino che Lazio e Fiorentina sono testa a testa per il classe 1998.