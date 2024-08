Pradè incontra Giuntoli in Versilia: Fiorentina e Juventus cambiano marcia. E un altro bianconero potrebbe approdare in viola...

Il dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli, non ha seguito la squadra impegnata in Svezia. E' bensì rimasto in Italia, più precisamente al Forte dei Marmi in Versilia.

L'incontro

Questo per questioni legate al mercato, perché proprio al Forte, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è stato un incontro con il diesse della Fiorentina, Daniele Pradè.

Un contatto che è servito per cambiare marcia per Nicolas Gonzalez ovviamente, pure lui al mare in Versilia con la fidanzata, Paloma Silberberg.

Una contropartita ma con trattativa separata

Le due squadre, Fiorentina e Juventus, continuano a ragionare anche dell'inserimento di una contropartita tecnica (McKennie o Kostic per la ‘rosea’, ma per velocizzare le trattative le questioni verranno portate avanti separatamente.