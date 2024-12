Restyling Franchi: Si lavora anche la sera. La grande trivella per perforare la roccia della Fiesole

Nel tentativo di recuperare il tempo perduto con lo stop di qualche settimana fa, si lavora anche la sera allo stadio Artemio Franchi, anche dopo le 20.

Una grande trivella in azione nella zona della Curva Fiesole per perforare la roccia molto dura e permettere di gettare le basi (fondamenta) della nuova Fiesole, che nascerà a ridosso del terreno di gioco.

Intanto prosegue anche l'azione del Comune di Firenze per cercare di accelerare i tempi di consegna dell'impianto ristrutturato e per trovare i finanziamenti necessari per completare l'opera.