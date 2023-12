Pecchia: "Prevale la rabbia, avremmo meritato il terzo gol nel primo tempo. Poi la Fiorentina ci ha chiuso ma senza creare granchè"

Amareggiato il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, che in sala stampa commenta così la sconfitta con la Fiorentina:

"Prevale la rabbia, dispiace per i ragazzi che avrebbero meritato il passaggio del turno, che sarebbe stata la cosa più giusta dopo quello che abbiamo visto sul campo. Di fronte non dimentichiamo cosa avevamo, nel primo tempo avremmo meritato di trovare la via del terzo gol. Aspettare il ritorno della Fiorentina mi sembrava normalissimo, ci hanno spinti nella nostra metà campo però non ci sono state grandi occasioni. Forse sul primo gol avremmo potuto gestire meglio una situazione su cui lavoriamo. Dettagli però nel contesto di una prestazione straordinaria".