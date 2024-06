È durata due anni l'astinenza del Venezia dalla Serie A, riconquistata invece stasera grazie al successo nella finale di ritorno dei play-off contro la Cremonese. Successo di misura per 1-0 per gli uomini di Vanoli, deciso da Gytkjaer al 19'. La Fiorentina tornerà quindi in laguna per prendersi la rivincita dalla sconfitta dell'ottobre 2021.