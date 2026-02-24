Runjaic: "Vogliamo recuperare Davis per la gara con la Fiorentina. Solet? Incrociamo le dita"

L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha toccato alcuni temi caldi di casa friulana in conferenza stampa dopo la sconfitta col Bologna, in vista della prossima sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo alle 20:45. Il tecnico bianconero si è soffermato su due pedine chiave della propria rosa.

"Davis sicuramente ci manca, è un calciatore importante. Zaniolo è reduce da un infortunio al ginocchio, oggi il livello della sua prestazione è stato migliore rispetto alla settimana scorsa. Per noi Davis è un calciatore di qualità, importante. Ci manca, ma per evitare di perdere dobbiamo evitare di commettere gli errori commessi con Sassuolo e Udinese. Il piano è di recuperare Davis per la partita di lunedì prossimo con la Fiorentina, almeno per la panchina".

‘Dita incrociate per Solet’

"Abbiamo dovuto sostituire Solet molto presto. Non ci aspettavamo questa ricaduta. Ha sentito un fastidio all'adduttore, non ci aspettavamo di doverlo cambiare subito. Cercheremo di averlo a disposizione quanto prima. Incrociamo le dita".

"Il vantaggio sulla zona retrocessione? Lo so…"

"Gli 8 punti di vantaggio sulla terzultima? Grazie per avermelo ricordato, ma lo so. Abbiamo parecchia esperienza e sappiamo che in questo campionato bisogna lottare ad ogni partita, non ci sono partite facili, anche le prime della classe soffrono con quelle che stanno sotto. Dobbiamo combattere e portare a casa più punti possibili".



