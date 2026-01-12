Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, tifoso viola e opinionista, ha parlato a Lady Radio della partita giocata contro il Milan.

Le sue parole

“Condizione fisica e mentale è fondamentale. La Fiorentina adesso corre di più, magari li stessi chilometri, ma adesso è la testa che è diversa. Brescianini è un giocatore che servirà tantissimo, ha lavorato con Gasperini e sa cosa vuol dire la fase di marcatura. Priorità alla difesa. Baldanzi al posto di Parisi? Sì, ma quando la palla ce l'hanno gli avversari? Dodo ha fatto una bella partita, ma quando non è in giornata lo puoi togliere dopo 5 minuti. Pongracic sta migliorando, ma deve stare attento alle mani sugli avversari”.

Su De Gea

"De Gea e Maignan? Due grandi portieri. Il rossonero è a tutto campo, vive la partita. De Gea è statico, mette le toppe dove non funziona. Mi piacerebbe che giocasse anche lui la partita, anche quando la palla è lontana. Non credo che De Gea lo possa più fare, viste età e caratteristiche. Il gol di Nkunku? Poteva essere un po' più fuori dalla porta, lo scorso anno lui fece una parata del genere su un tiro da 3 metri. Quest'anno però va così. Succedeva anche a me.

Comuzzo e la fase difensiva

"Comuzzo? Deve migliorare anno dopo anno. Quando ha l'avversario davanti lui è molto bravo nel fare pressing. Deve migliorare nella tenuta dell'uomo in area di rigore. Difesa? Lo scorso anno avevi giocatori che sapevano fare la fase difensiva. Se non hai anche i centrocampisti che difendono è un problema. Non si può sempre partire 1-0 per l'avversario".