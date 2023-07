Padovani, tribune, costi e utilizzo, ecco il modello del Comune. Ma nasce l'inghippo con la Fiorentina

Lo stadio Padovani per poter ospitare la Fiorentina durante i lavori al Franchi. L'idea del Comune di Firenze resta questa da sviluppare attraverso un modello che prevede la realizzazione di una nuova struttura fissa, una tribuna coperta da 4 mila posti e una struttura provvisoria da 12 mila posti.

Costi da dividere tra pubblico e privato e in linea con altre realtà che hanno già sperimentato o si apprestano a farlo, questa via: 9 milioni di euro spesi per l'Unipol Arena a Cagliari, 12 milioni di euro costerà la struttura bolognese durante il rifacimento del Dall'Ara.

Ma ecco l'inghippo. Secondo l'assessore allo sport, Cosimo Guccione, “la Fiorentina ha formalizzato al Comune il proprio orientamento verso la soluzione ibrida, ossia totale utilizzabilità dello stadio Franchi nella stagione 2023-24 e non utilizzo dell’impianto nelle due stagioni successive. Potendo poi avere il completo utilizzo del Franchi dalla stagione 2026-27”. Ma i documenti, e qui nasce l'inghippo, cozzano con le parole espresse dal direttore generale viola Barone che, recentemente e a sorpresa, ha detto di non voler giocare al Padovani.