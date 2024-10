La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi a Lady Radio ha parlato in ottica Genoa-Fiorentina di stasera, esprimendosi a 360 gradi su vari temi di casa viola.

“Palladino in Conference League schiera una squadra ed in campionato un’altra, questa è la linea, vediamo cosa farà nel turno infrasettimanale, serve una formazione di livello. C’è la possibilità di scavalcare la Juventus che è ghiotta. La prima differenza è che la Fiorentina dell’anno scorso non aveva 9 e 10, quest’anno ce li ha ma mancano entrambi, un bel passo indietro sul piano tecnico e della pericolosità. Non so se rinuncerei a Colpani che ora sta bene e tecnicamente ha qualcosa in più. Al Genoa mancano davvero tanti calciatori, i due centrali di difesa titolari, il portiere, calciatori rilevanti a centrocampo e attacco”.

‘La Fiorentina gioca in scioltezza, i calciatori ridono in campo’

“Nella testa di Palladino c’è anche la possibilità di vedere Beltran da prima punta e cambiare sistema di gioco, sul piano realizzativo l’argentino dà più garanzie di Kouame. Per me l’ex River deve agire da seconda punta, ma senza Kean e Gudmundsson, perchè no? Senza i titolari è lui il calciatore viola più pericoloso. Sottil a San Gallo ha fatto bene, è entrato con la voglia giusta, scelgo lui rispetto a Ikone. La Fiorentina però ultimamente ha mostrato sicurezza, assenza di paura, gioca bene e con scioltezza, in armonia. I calciatori ridono in campo”.

‘La cessione di Bove? Capello dice sempre che una società…’

“Bove? Capello dice sempre che una società ed un allenatore non vanno giudicati dagli acquisti, che si possono sbagliare, ma dalle cessioni, perchè un calciatore lo si è potuto vedere in casa propria. La Roma ha ceduto l’unico centrocampista autentico che aveva alla Fiorentina, diretta concorrente per l’Europa. Il giocatore da dare via semmai era Cristante. Dodô sembra un Frecciarossa, vedo pochi terzini come lui in giro. Sta troppo bene e non si può rinunciare a lui in questo momento. Dopo Kean, che è un calciatore che in questa veste non conoscevamo, il brasiliano con Bove è il migliore calciatore viola di inizio stagione. Gosens da terzino è l’unica cosa che mi torna poco perchè è un calciatore. Il tedesco quando sta più avanti riempie sempre l’area di rigore e spesso trova anche il gol”.