A Lady Radio ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, che ha toccato vari argomenti di casa viola in vista della partita odierna contro il Genoa.

‘Mi aspetto sorprese da Palladino, la Fiorentina ha tante assenze’

“La Fiorentina è stata brava a sfruttare i momenti negativi di Milan e Roma, ora contro Inter, Napoli e Juventus la squadra viola potrà dimostrare di essere davvero pronta per l’Europa. Il campo di Genova è sempre stato tosto, entrambe le squadre poi hanno problemi di formazione. Kean porta via potenziale in attacco alla Fiorentina, sono curioso di vedere la squadra schierata e quali novità ci saranno. Siamo sicuri che giochi Richardson e non Bove in mezzo al campo, con magari l’inserimento di un’altra ala? Potrebbe giocare Sottil da ala sinistra, mi aspetto qualche sorpresa da Palladino”.

Foto: Fanfani/Fiorentinanews

‘Ikone spesso si estranea in campo, Adli indispensabile per la Fiorentina’

“Chiunque giochi al posto di Kean non è la stessa cosa, la Fiorentina dovrà sfruttare gli inserimenti di Beltran, che è in forma e si è ben disimpegnato nella posizione di campo in cui ha agito ultimamente. Certo, il Genoa dovrà cercare di pararsi il c**o, un punto sarebbe come aver vinto per i liguri, in attesa di capire se riusciranno a mettersi a posto col tempo. Adli deve giocare sempre, al momento è indispensabile. Verticalizza, non ha paura a farsi dare il pallone. Lui e Kean sono i due irrinunciabili della Fiorentina. Ikone è più adatto a subentrare, un Robbiati in tono minore. Spesso in campo si estranea, non sai dov’è, dalle prime mosse in campo ti fa capire che giornata sarà…”.