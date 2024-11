Como - Fiorentina in pillole: tre curiosità sulle due avversarie di domani. I viola sono primi in ben due classifiche particolari

In attesa della sfida di domani tra Como e Fiorentina, valevole per il 13simo turno di Serie A, ecco una breve analisi su tre particolari statistiche che riguardano le due squadre: la difesa ballerina dei lariani, la varietà offensiva e la capacità di cambiare passo nei secondi tempi per i viola.

Le tre statistiche in vista di domani

Partiamo dai padroni di casa: la squadra di Fabregas è l'unica formazione di Serie A ad aver preso almeno un gol in ogni giornata di campionato, avendo incassato 23 reti (con una media poco invidiabile di quasi 2 gol subiti a partita). Nonostante ciò, non è la peggior difesa del campionato, primato che va all'Hellas Verona (27).

I viola dal canto loro sono il secondo miglior attacco del campionato, avendo segnato 25 reti in 12 partite: addirittura, con gli undici realizzatori diversi mandati a segno, la Fiorentina comanda la classifica delle squadre con più marcatori all'attivo, a pari merito con Milan, Lazio e Verona.

E non solo: la squadra di Palladino si è dimostrata in grado di cambiare nettamente passo nella ripresa, come visto nella famosa partita della redenzione contro la Lazio in casa: sono nove i punti guadagnati nei secondi tempi, nessuno migliore dei viola in questo dato.