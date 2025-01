L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha toccato vari temi di casa viola a Toscana TV, commentando il momento difficile della squadra di Palladino, reduce da 1 punto in quattro partite.

“Palladino doveva prevedere un piano B dopo l’inaspettata perdita di Bove. La Fiorentina ha perso equilibrio, schierando talvolta anche alcuni calciatori non nel proprio ruolo. Beltran ha agito da esterno senza poterlo fare, davanti solo Kean fa la differenza, dagli altri ci si aspettava di più. Adli sta pagando la stanchezza, in mezzo al campo i calciatori rischiano meno la giocata e la difesa non è più quella di prima. Il centrocampo a due? Può andare, ma con esterni con caratteristiche diverse, meno attaccanti e più difensori. Sottil non ha le caratteristiche per giocare da seconda punta, perchè col Napoli non ha giocato Colpani dietro Kean, insieme a Beltran?”.

‘Perchè riproporre la difesa a tre col Napoli?’

“Già da più di un mese andavo dicendo che la Fiorentina sarebbe tornata a tre, quando un allenatore intravede la propria strada poi ci ritorna. Però Palladino ha sbagliato la partita per tornare a tre, conoscendo la forza del Napoli, non avrei cambiato modulo contro i partenopei. Sugli esterni la Fiorentina ha sofferto troppo, dando la possibilità al Napoli di esprimersi. Palladino sta facendo giocare sempre i soliti, deve essere bravo a percepire meglio chi far giocare, benchè le alternative non siano tantissime nella rosa. Kean viene cercato molto di meno ed è costretto a molti più scontri coi difensori, per questo che gioca in avanti deve essere più bravo a dargli sostegno. Alla Fiorentina mancano degli esterni che segnino. Non può bastare solo Kean in attacco”.

‘Alla Fiorentina mancano calciatori che segnino’

“Mancano calciatori che facciano la differenza. La Fiorentina non può pensare di ambire a posizioni importanti se pedine determinanti non si danno una svegliata. Il mercato di riparazione non può essere la sola soluzione, chi c’è già in rosa deve dare soluzioni. Non è che la Fiorentina si è liberata troppo presto di Martinez Quarta? Se un calciatore vuole andare via, d’accordo, ma viste le qualità del giocatore e vedendo chi ha davanti, poteva giocarsela in viola. Qualcosa in più poteva fare, non aveva Baresi e Maldini davanti… l’occasione prima o poi arriva, se vado a vedere le ultime tre partite di Ranieri mi sento male. Lì deve essere anche bravo l’allenatore a fare delle scelte”.