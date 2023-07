Tutto fatto in casa Fiorentina per i rinnovi di Biraghi e Ranieri, manca solo l'ufficialità. I dettagli

Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato Gianluca di Marzio, la Fiorentina ha raggiunto gli accordi per i rinnovi di contratto di Cristiano Biraghi e Luca Ranieri.

I due giocatori metteranno la firma sul nuovo contratto che durerà per entrambi fino al 2026, manca solo la comunicazione ufficiale da parte della Fiorentina. I due giocatori sono della scuderia di Giuffredi, stesso agente di Parisi, neo acquisto viola di cui, anche per lui, si aspetta l'ufficialità. Una notizia molto importante per due pedine fondamentali della rosa a disposizione di Italiano.