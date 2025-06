Tra le situazioni da monitorare in casa Fiorentina c'è anche quella di Dodo: la società gigliata ha presentato già da tempo l'offerta di rinnovo per il terzino brasiliano, che ora prende tempo. L'intoppo sul contratto parrebbe venire dalle commissioni chieste dai procuratori e dall'aumento dello stipendio offerto dalla Fiorentina, che arriverebbe solo una volta terminato il contratto attuale. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Inutile negarlo, Dodo ha mercato, e anche di un certo livello: sarebbe molto interessato a lui il Barcellona di Flick, con il tecnico tedesco che è un grande estimatore del terzino e potrebbe decidere di fare sul serio per portarlo in Spagna. Resta vigile anche il Milan, che ha palesato il suo interesse per Dodo nei giorni passati. E la Fiorentina intanto cerca già un'alternativa, che possa dividere la fascia con lui o che lo debba sostituire: il nome caldo sembrerebbe essere quello di Adam Marusic, che si appresta ad iniziare l'ultimo anno di contratto con la Lazio, ma sempre dalla Spagna arriva l'ultima suggestione. Del Rayo Vallecano, infatti, piace molto Andrei Ratiu, terzino rumeno classe ‘98 che ha però una clausola rescissoria di ben 25 milioni; oltretutto, il Villareal ne detiene ancora il 50% del cartellino e può quindi esercitare una ’recompra' di soli 7 milioni. Ma per non farsi trovare impreparati, bisogna agire per tempo.