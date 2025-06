Aperto il casting a centrocampo per il nuovo regista: piace Bennacer, c'è l'idea Asllani. Cataldi verso il ritorno alla Lazio

Nell'edizione odierna de La Nazione si fa un punto sulla situazione del reparto di centrocampo in casa Fiorentina: nonostante quello del regista sia un ruolo strategico, negli ultimi anni in maglia viola se ne sono visti diversi, senza mai trovare la quadra, passando da Torreira ad Amrabat, per arrivare ad Arthur e Adli. E anche Cataldi sembrerebbe destinato al rientro a Roma, sponda Lazio, con Sarri che lo attende a braccia aperte.

Restano quindi Mandragora, che attende l'offerta di rinnovo dalla società, Richardson e Fagioli: anche il futuro di Ndour sembrerebbe incerto, con Pioli che avrà l'ultima parola sul ragazzo attualmente impegnato con l'Under 21. I nomi in entrata, invece, si sprecano a bizzeffe: tra questi alcuni pupilli di Pioli e altre suggestioni per occupare il posto di regista. C'è interesse per Bennacer, che il Marsiglia non ha riscattato e che per caratteristiche sarebbe il tassello ideale per la Fiorentina, seppur dopo una stagione infelice anche fisicamente: gli farebbe bene partire sin da subito in ritiro con la squadra, per cui la tempistica sarà importante in questa trattativa. C'è poi l'idea Asllani, per il quale ci vorranno 20 milioni, e la suggestione Kessie, che piace molto al mister. Ultimo nome spuntato fuori: piace molto Samuele Ricci, che però è seguito con attenzione dal Milan. Ancora però la società non avrebbe fatto offerte concrete a nessuno dei sopracitati: si attendono aggiornamenti.