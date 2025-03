Le nostre PAGELLE: Un Fagioli da rimanere estasiati, Gosens ovunque e Gudmundsson è diventato una valanga inarrestabile

De Gea: 6 Thuram e McKennie gli fanno il solletico

Pongracic: 7 Tanta personalità, tanta attenzione, tanta roba…

Marì: 6,5 Fabbri evidentemente ce l'ha con lui, perché al primo intervento falloso gli rifila un cartellino giallo che definire severo è qualcosa di fortemente riduttivo. Così facendo un po' ne condiziona la partita. Giusto un po' però.

Ranieri: 7 Grande chiusura ad inizio di ripresa, che non permette alla Juventus di rientrare in partita. Potrebbe però evitare di farsi coinvolgere in discussioni inutili sul 3-0. Comuzzo: SV.

Dodo: 6,5 Ci prova e ci riprova su quella fascia a ritmo continuo, gli manca però la giocata giusta, che sia il tiro, il cross, l'assist.

Mandragora: 7,5 E' ancora sugli scudi, è come se non fosse uscito dal campo da giovedì sera. Parte da dietro, trova lo spazio ideale per l'inserimento e batte Di Gregorio con un diagonale preciso, che più preciso non si può. Dà tanto fastidio alla Juventus perché riesce a trovare lo spiraglio giusto

Cataldi: 7 La Brancale di Sanremo potrebbe dedicargli tranquillamente ‘Anema e core’, perché lui stasera è proprio così. Adli: SV.

Fagioli: 8 Idea giusta, tempi e forza perfetti, il passaggio per l'inserimento di Mandaragora sul secondo gol è un qualcosa di perfetto, che ricorda da vicino un quadro di Michelangelo. Ispiratore anche del terzo gol e di tutte le azioni migliori. Roba da rimanere estasiati. Folorunsho: SV.

Gosens: 8 Leader in campo della Fiorentina con licenza di colpire al cuore gli avversari. Un tiro mancino nel vero senso della parola. Lo trovi in tutti i settori del campo e puoi anche vedergli togliere una palla pericolosa sotto la porta viola, di esterno-tacco.

Gudmundsson: 7,5 Ormai è una valanga che ha cominciato la sua corsa a Napoli, ha preso forza e velocità contro il Panathinaikos e ha trovato la sua sublimazione con la Juve. Botta da venti metri e terzo gol nelle ultime tre partite. E un secondo tempo sontuoso. Beltran: SV.

Kean: 7 All'appello manca una sua rete, per una volta è attore sì, ma non protagonista assoluto in questa bella vittoria. Tutti gli scontri fisici li vince lui e nella difesa della palla è un numero uno. Zaniolo: SV.

Palladino: 7,5 Criticato giustamente in altre circostanze, questa volta mette in campo una squadra che sa affrontare la partita in modo praticamente perfetto. L'uno-due del primo tempo permette alla Fiorentina di gestire la gara a piacimento. La Juventus, c'è da dirlo, esce dal campo da non pervenuta.