Pederzoli: "Voglio mandare un messaggio di vicinanza alla Fiorentina a nome del Parma, aspettiamo Barone presto tra noi"

Il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli ha parlato a Tuttomercatoweb.com mandando un messaggio di vicinanza a Joe Barone e a tutta la Fiorentina in queste ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute del dg viola.

"Ci tenevo a nome del Parma Calcio a dare un messaggio di vicinanza alla Fiorentina per quanto sta accadendo a Joe Barone, lo aspettiamo presto tra di noi". Numerose le manifestazioni di affetto in queste ore per il dirigente gigliato, appeso tra la vita e la morte da domenica sera e ricoverato in terapia intensiva.