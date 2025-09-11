Andrea ‘Orla’ Orlandini, chitarrista della Bandabardò e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva soffermandosi su vari temi di casa viola, tra mercato e prime uscite della squadra di Pioli.

‘Spero Kean segni 20 gol, ho temuto che potesse partire e…’

“Kean lo descriverei con un gran pezzo di Bob Dylan, come ‘Like a Rolling Stone’, sicuramente una pietra miliare nella storia della musica. È ripartito da dove ci eravamo fermati, un ragazzo determinato, potente, che sta crescendo anche tecnicamente. Mi ha colpito che sembri trovarsi bene con un’altra punta accanto in Nazionale e vista la presenza nella rosa della Fiorentina di Piccoli e Dzeko dà opzioni di formazione in più alla squadra. Sono contento che sia stato confermato e spero che quest’anno segni almeno 20 gol. Ho temuto potesse partire, fa parte del calcio di oggi, c’è anche una clausola. Bisogna essere pronti ad ogni evenienza, ma dobbiamo godercelo finchè è qua”.

‘Mercato viola promosso, tante soluzioni per Pioli’

“Le partite col mercato aperto e la preparazione nelle gambe sono poco indicative, mi riservo il giudizio dalla gara col Napoli, che ritengo la squadra più forte del campionato. Non mi ha preoccupato la sfida di ritorno col Polyssia, ero sicuro di passare il turno in Conference League. Promuovo il mercato della Fiorentina, vedremo la qualità col passare delle partite, le soluzioni tattiche per l’allenatore sono tante. Ci sono giovani di prospettiva, la società ha parlato di piano triennale e chiede pazienza, cosa che a Firenze non è così scontata, ma sarebbe il caso di provare ad ascoltare. La Fiorentina può lottare per l’Europa League e a vincere la Conference League”.