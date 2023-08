Sul proprio canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla pista che porta alla cessione di Sofyan Amrabat al Manchester United.



Ecco cosa ha detto Romano: “Il Manchester United presto discuterà con la Fiorentina per Sofyan Amrabat. Per un’offerta ufficiale dei Red Devils occorre attendere una negoziazione ufficiale tra i due club. Tra Amrabat e lo United ci sono dialoghi in corso, il calciatore vuole il trasferimento in Premier League da Ten Hag. Tuttavia per entrare nella fase cruciale della trattativa è necessaria un’offerta a seguito dei dialoghi tra le squadre e questo accadrà quando lo United avrà completato alcune cessioni”.

Ha proseguito: “Gli inglesi oggi e nei prossimi giorni saranno alle prese con le uscite di Maguire e McTominay (si parla di circa 60 milioni di euro totali di incasso- ndr). C’è una trattativa in corso col West Ham, la prima offerta è stata rifiutata ma le due società restano in contatto, anche per definire e discutere gli accordi tra gli Hammers e i due giocatori. Per Maguire si stanno informando anche altri club ma il West Ham resta avanti. Fred lascerà lo United al 100% e sta parlando con vari club. Van De Beek-Real Sociedad, ancora non c’è accordo ma il giocatore è incline ad andare in Spagna. Da definire la formula dell’operazione. Infine Henderson, il portiere è nel mirino del Nottingham Forest, ma non è una trattativa che si svilupperà nell’immediato”.