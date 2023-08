La Fiorentina tiene in caldo l'alternativa ad Amrabat

Sia Sofyan Amrabat che la Fiorentina sono ancora in attesa di una proposta concreta e che possa essere economicamente congrua rispetto alle aspettative della società.

Da Manchester, sponda United, hanno in mano l’accordo con il centrocampista, ma manca ancora l’offerta che strappi l’ok a Rocco Commisso.

L’alternativa al nazionale marocchino potrebbe essere già pronta: la Fiorentina, secondo quanto riportato da La Nazione, continua a tenere in caldo Dominguez del Bologna, ma è chiaro che prima si debba sbloccare la cessione di Amrabat per poter intervenire sul mercato in questo comparto.