Il Manchester United fa spazio ad Amrabat

Come riportato dal giornalista di Sky, Fabrizio Romano su Twitter, il Manchester United si aspetta che la vendita di Fred avanzi entro la prossima settimana e che il giocatore lascerà il club al 100%.

Inoltre il giornalista ha aggiunto che la trattativa tra van de Beek e il Real Sociedad sta proseguendo. Finalmente i Red Devils sembrano quindi essere vicini a liberare lo spazio a centrocampo per accogliere il mediano della Fiorentina, Amrabat: che sia la volta buona per completare questa trattativa che sta andando per le lunghe?