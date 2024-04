Marcos Alonso non gioca, Savic pochissimo, ma la Champions League ci regala un'altra notte epica. Spettacolo stellare a Parigi

Altra notte veramente magica di Champions League, la Coppa dei Campioni. A Parigi, al Parco dei Principi, succede un po' di tutto, proprio come a Madrid ieri sera. Il Barcellona sblocca il match con Raphinha ma viene ripreso presto e subito dopo superato con un uno due firmato da Dembelé e Vitinha. Ma non è finita qui.

Una vittoria fotonica

I blaugrana trovano la rete del pari con un gol di classe ancora di Raphinha che sa sfruttare un lancio millimetrico, precisissimo, quasi celestiale di Pedri. Dembelé trova un palo assurdo e allora alla fine tocca al Barça punire i padroni di casa. Donnarumma non esce, quando dovrebbe, nella sua area piccola e Christensen, appena entrato, lo beffa da corner di testa. 2-3 finale e gioia immensa per Xavi, che adesso è favorito per passare il turno contro Luis Enrique. Zero minuti per l'ex Fiorentina Marcos Alonso, che non ha potuto trovare spazio in questa partita di fenomeni.

Pochissimi minuti nel finale per Savic

Nell'altra gara della serata, stranamente, il Cholo Simeone non ha usato Stefan Savic dal primo minuto, ma si ha comunque portato a casa il risultato. 2-1 dell'Atletico Madrid al Borussia Dortmund con una rete dell'ex Udinese Rodrigo De Paul. La rete di Haller al 81' tiene in vita i tedeschi, l'ex difensore viola è stato inserito solo al 91' per tenere il risultato. Missione compiuta.