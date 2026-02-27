Il protagonista assoluto di Fiorentina-Jagiellonia, Mazurek, ha parlato nel post partita a Polsat Sport. Questi alcune parti dell'intervista all'autore della tripletta per i giallorossi: “È qualcosa di incredibile, faccio ancora fatica a credere a quello che è successo. Posso ammettere che questa è la prima tripletta della mia vita: non avevo mai segnato tre gol in una sola partita”.

Sulla tripletta

“È difficile rendersi conto di averlo fatto in uno stadio del genere e contro una squadra di questo livello. Peccato non essere riusciti a passare il turno, perché ci siamo andati davvero vicini. Oggi avevo fiducia in me stesso, non avevo paura e non pensavo a chi avessimo di fronte. Ho semplicemente cercato di giocare il mio calcio e mi sentivo sempre meglio minuto dopo minuto”.

E su Pululu

“Nello spogliatoio scherziamo spesso sul fatto che finalmente riesco a fare un assist ad Afie. Oggi invece è stato lui a servire me: ha fatto un lavoro straordinario, ha lottato con i difensori per tutta la partita. Grande rispetto per lui. Cosa è mancato oggi? Difficile dirlo, anche per via del caldo. Forse un po’ di energia in più, forse un pizzico di fortuna. Purtroppo siamo stati eliminati”.