La campagna abbonamenti continua a gonfie vele: il numero delle tessere vendute dopo poco più di una settimana dal via

A poco piu di una settimana dall’apertura della campagna abbonamenti, poche ore dopo la conclusione della prima fase dedicata ai tifosi già abbonati, la Fiorentina taglia un traguardo importantissimo. Il rinnovo immediato di un giocatore fondamentale come De Gea e la permanenza in viola di Moise Kean ed Albert Gudmundsson, assieme al ritorno di Stefano Pioli in panchina, hanno portato i tifosi a precipitarsi in biglietteria, o online, per assicurarsi un posto per la prossima stagione.

La Fiorentina supera i 10.000 abbonamenti in poco piu di una settimana

Secondo quanto comunicato questo pomeriggio, alle 18 di oggi la Fiorentina ha emesso circa 10.000 tessere. Un grande traguardo raggiunto in pochi giorni, testimonianza del fatto che mai come in questa stagione i tifosi viola credono nella squadra. Cosi facendo restano a disposizione soltanto 2000 tagliandi a disposizione: causa dei lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi gli abbonamenti disponibili sono circa la metà dei posti totali dello stadio, ovvero 12.000.