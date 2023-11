Duncan o Mandragora? Chi è la migliore “spalla” di Arthur? La cessione di Amrabat ha lasciato il dubbio a Italiano

Dopo essere stato titolare per gran parte della scorsa stagione, Rolando Mandragora sembrava aver perso il posto nel centrocampo di Italiano. A partire dalle prime uscite, infatti, Duncan aveva convinto tutti grazie anche ad un particolare contributo negli ultimi metri, riuscendo a trovare la porta e servendo ben tre assist in questo campionato. A differenza sua, invece, Mandragora, dopo la rete alla prima giornata, non è riuscito a dare continuità alle proprie prestazioni, perdendo dunque il posto accanto ad Arthur.

Mandragora o Duncan?

Ma chi dei due rappresenta la miglior “spalla” al play brasiliano? Dopo quasi quattro mesi di stagione e più di quindici partite alle spalle, non è ancora così facile da stabilire. Probabilmente perché nessuno dei due possiede attributi tali da potersi definire ‘un titolare’ di questa Fiorentina. Inoltre, la cessione (seppur in prestito, ma obbligata) di Amrabat ha privato Italiano del miglior incontrista e interditore che aveva in rosa, lasciandolo con due “mezzi”.

Mandragora, quindi, era partito titolare in Serie A all’inizio, perdendo via via il posto a causa della crescita di Duncan. Poi un lieve calo del ghanese, palesato specialmente nella sconfitta con la Lazio e dunque nuove chances per il centrocampista originario di Scampia, che continua comunque a non scaldare gli animi dei tifosi. Alla sosta, e con entrambi a disposizione, Italiano può riflettere su chi dei due sia la miglior soluzione da affiancare al regista di questa squadra – considerando anche il ruolo ricoperto da Quarta in fase di impostazione.

E alla fine vince Alfred

Va detto, però, che in fase di interdizione e di recupero palla è Duncan il profilo più adatto, mentre Mandragora mostrerebbe doti balistiche che mancano in parte al numero 32. Detto ciò, si tratta comunque di due giocatori molto simili, quasi intercambiabili appunto, e forse non è proprio un caso che Italiano li stia alternando dall’inizio della stagione. Perché appurato che Maxime Lopez è la naturale riserva di Arthur, Duncan e Mandragora sono rispettivamente gli sparring partners dei due candidati alla presidenza della regia viola.