Tutto facile a Torino per l'Inter, che aggancia (momentaneamente) il Napoli in vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la gara delle 18:00 di questa domenica di Serie A, Torino-Inter. A due turni dal termine, dopo aver certificato la partecipazione alla finale di Champions League, la squadra nerazzurra non molla del tutto neanche il campionato. Non dipende più solo dai ragazzi di Inzaghi che però intanto fanno il loro vincendo 0-2 a Torino contro i granata, che da questo campionato non hanno più nulla da chiedere. Un gol per tempo, segnano Zalewski e Asllani su calcio di rigore. Ora il Napoli, alle 20:45, dovrà rispondere contro il Genoa.

La gara è terminata più tardi rispetto a quanto previsto a causa di più motivi. In primis, c'è stata un'interruzione nel primo tempo per verificare le condizioni di un tifoso del Torino caduto dalla Curva Maratona (fortunatamente sembra stare bene, è vigile). L'intervallo, poi, è durato mezz'ora: La Penna ha dovuto valutare il campo dopo un violento nubifragio e ha verificato se si potesse continuare. Dopo più prove, la gara è ripresa.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 77, Atalanta 68, Lazio 64, Juventus 64, Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 33, Parma 32, Empoli 28, Lecce 28, Venezia 26, Monza 18.