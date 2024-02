Non è stata una bella accoglienza quella ricevuta a Bologna. In campo la formazione rossoblu ha battuto la Fiorentina per 2-0. E dagli spalti sono arrivati messaggi non propriamente carini all'indirizzo dei fiorentini.

Questo lo striscione esposto nella curva dei tifosi del Bologna ieri sera: “A San Valentino fai il c*** al fiorentino”, questa l'esortazione lanciata dagli ultras della formazione felsinea.