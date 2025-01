FOTO - Prosegue la serie Bove tuttofare in casa Fiorentina. Oggi nelle vesti di arbitro

Dal triste episodio che lo ha coinvolto in Fiorentina-Inter, Edoardo Bove si è fortunatamente ripreso ed è tornato in gruppo con la squadra e con mister Palladino. Il centrocampista non ha la possibilità di tornare in campo con la maglia viola, ma viene direttamente coinvolto tutti i giorni.

Bove anche “arbitro” dell'allenamento viola

Ultimamente, vediamo spesso Edoardo Bove in diverse vesti, un po' come se fosse il tuttofare in casa Fiorentina. Oggi il classe 2002 ha pubblicato uno scatto che lo vede “arbitrare” l'allenamento della squadra.

Ecco la foto: