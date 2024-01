La Lega Serie A ha premiato l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano come miglior tecnico del mese di Dicembre; il trofeo gli verrà consegnato prima della sfida con l'Udinese al Franchi di domenica prossima. Di seguito il comunicato sul sito ufficiale.

Italiano allenatore del mese

“Il premio come Allenatore del mese di dicembre del Philadelphia è stato assegnato all'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori dei media sportivi che ha valutato ciascun allenatore sulla base di criteri tecnico-sportivi e della qualità di gioco delle proprie squadre, nonché del loro comportamento/fair play durante le partite. Per il computo finale sono state considerate le giornate dalla 14 alla 18 della Serie A 2023/2024”.

‘La Fiorentina ha saputo distinguersi per qualità e concretezza’

"Nel mese di dicembre la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha saputo distinguersi per qualità di gioco, concretezza e organizzazione difensiva, subendo un solo gol in cinque partite - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Al suo secondo allenatore del mese titolo, Italiano è ormai una garanzia di calcio spettacolare con il merito aggiunto di saper valorizzare al meglio l'intera rosa a sua disposizione. La Fiorentina, in corsa per un posto in Champions League, è il frutto dell'ottimo lavoro dei suoi allenatore e la Società, che ha allestito una squadra competitiva e con una mentalità vincente".

Ecco il post su Facebook del canale ufficiale della Lega