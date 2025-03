La Fiorentina Under 18 continua la sua avventura nel Torneo di Viareggio: ecco l'avversario della semifinale e la sede della sfida

La Fiorentina Under 18 di Marco Capparella, confermandosi una delle migliori squadre del panorama italiano, questo pomeriggio si è conquistata l’accesso alle semifinali della 75esima edizione del Torneo di Viareggio. Grazie alla doppietta di Angiolini e alle reti di Kone e Puzzoli, nel loro quarto di finale i ragazzi viola sono riusciti a piegare per 4-2 l’Imolese, non senza rischiare qualcosa: nonostante la superiorità numerica la Fiorentina infatti per un tratto della partita ha rischiato di compromettere la qualificazione al turno successivo.

Il tabellone delle semifinali: si torna in campo

I ragazzi di Capparella in semifinale trovano i parità del Sassuolo, che questo pomeriggio hanno superato per 2-1 i nigeriani dell’Ojodu City: l’intenzione è quello di confermarsi e di trovare la sesta vittoria consecutiva nel torneo dopo le tre nel girone di qualificazione e quelle conseguite agli Ottavi e ai Quarti. Se per la data c’è già l’ufficialità, la semifinale tra Sassuolo e Fiorentina sarà infatti giocata sabato 29 marzo alle ore 15.00, a Seravezza, allo stadio Buon Riposo. Nell’altra semifinale invece si affronteranno invece Torino e Genoa, che nei quarti hanno rispettivamente eliminato la Ternana e i nigeriani del Magic Stars.