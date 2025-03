Al termine del quarto di finale del Torneo di Viareggio contro l'Imolese, vinto dalla sua Fiorentina Under 18 per 4-2, il tecnico gigliato Marco Capparella ha commentato la prestazione della sua squadra ai media presenti al Viola Park. Questo quanto raccolto da Fiorentinanews.com:

“Oggi è stata una partita giocata bene da entrambe le squadre. E' stata una partita molto più intensa, e bella da vedere, rispetto alle qualificazioni. E' stata entusiasmante perchè fino alla fine il risultato è sempre stato in bilico: senza i supplementari, andando in parità direttamente ai rigori, può succedere che i ragazzi si possano impensierire. Oggi devo dire che hanno fatto una grande partita, mi sono piaciuti moltissimo: a tratti sono stati stupendi. Dobbiamo continuare cosi perche adesso abbiamo un importante semifinale contro il Sassuolo, ce la metteremo tutta per regalare la finale alla Fiorentina”.

“Le semifinali saranno sfide equilibratissime”.

Ha poi sottolineato la forza delle avversarie rimaste, tutti club italiani: “Gli altri quarti di finali sono finiti ai rigori, quindi ci aspetteranno delle semifinali equilibrate. La nostra sfida contro il Sassuolo, e quella del Genoa contro il Torino, saranno belle sfide da vedere: che vinca il migliore”.

“Dobbiamo continuare uniti fino alla fine. Vogliamo fare un ottimo torneo”

Ha parlato del clima nello spogliatoio: “Siamo contenti perchè è dall'inizio che dicevamo di voler fare un ottimo torneo e ci stiamo riuscendo. Dobbiamo continuare a lavorare tutti uniti, e cercare di ottenere il massimo come ripeto sempre. Se succede che poi perdi una semifinale non deve essere un dramma, l'importante è che i ragazzi possano crescere per arrivare preparati al massimo per l'approdo in Primavera del prossimo anno”.

“In 10 contro 11 gli avversari hanno raddoppiato gli sforzi”

Ha poi sottolineato la sofferenza nonostante la superiorità numerica: “E' normale che loro abbiano raddoppiato le forze dopo il rosso, oltre al fatto che noi siamo stati meno precisi del solito a livello tecnico. Siamo stati spesso frettolosi nelle giocate. Loro erano una squadra molto complicata da affrontare ma siamo stati bravi nelle letture: abbiamo fatto dei bellissimi gol. Siamo stati un po' ingenui sui gol subiti, ma sono ragazzi molto giovani e quindi sono cose che capitano: dobbiamo continuare a lavorare sugli errori individuali".

“Sarà difficile preparare una semifinale in due giorni, ma..”

Ha poi parlato delle tante difficoltà affrontate finora: “Avremo delle difficolta a preparare una semifinale, abbiamo fatto 5 gare in pochi giorni e se ci avete fatto caso ho sempre fatto 5 cambi rispetto alla formazione precedente. Non è semplice, e per quello sono molto soddisfatto: chi ha giocato ha sempre dato il suo importante contributo. Non era semplice far ruotare i 28 giocatori a disposizione”.

“Dolfi, Sadotti e Puzzoli mi hanno colpito: non è facile inserirsi in un gruppo come hanno fatto loro”

Ha poi concluso: “Dolfi è un portiere importante, che alla fine si allena in piante stabile con la Primavera venendo a darci mano a noi la domenica. Ma non solo lui: anche Sadotti e Puzzoli stanno facendo bene. Non era semplice per loro entrare in un gruppo di ragazzi piu piccoli e dare il contributo che stanno dando. Sono stato calciatore e so come funziona, loro a livello mentale e di personalità mi stanno dando una grande mano”