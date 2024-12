Macchè tribuna, Bove assisterà a Fiorentina-Udinese accanto ai suoi compagni... Direttamente in panchina! VIDEO FN

Edoardo Bove tornerà questa sera al Franchi per la prima volta da quel Fiorentina-Inter di fine novembre, interrotta al 17esimo per il malore occorso al numero 4 viola. Il centrocampista viola assisterà al match contro l'Udinese ma, diversamente da quanto si pensava inizialmente con il giocatore a vedere la partita in tribuna, Bove sarà in panchina a fianco dei compagni.

A riportarlo è Sky Sport, che conferma come il giocatore vivrà tutto il pre partita insieme alla squadra viola, proprio come se dovesse scendere in campo, grazie ad una deroga concessa dalla Lega Serie A.

Ecco il calciatore che scende dal pullmann viola, arrivato allo stadio Artemio Franchi: