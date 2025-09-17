Katic: "Il quarantenne Dzeko viene con entusiasmo e passione non per caso, ma perché sente che abbiamo la possibilità di vincere"

Nikola Katic fa parte ormai in pianta stabile della nazionale bosniaca. E tutti all'interno di quel gruppo vedono nel centravanti della Fiorentina, Edin Dzeko, un punto di riferimento.

“L'entusiasmo di Dzeko”

Il progetto e la visione che ci sono stati presentati all'inizio ci ha convinto tutti - ha detto Katic - Edin, quarantenne, non arriva per caso a giocare in Nazionale con grande entusiasmo e passione, ma perché vede che ora c'è l'opportunità di vincere".

“Siamo un gruppo unito”

Poi ha detto: “La nazionale bosniaca è un gruppo unito. Ci fidiamo dello staff, e lo staff si fida di noi”. Nonostante la sconfitta subita nell'ultimo match contro l'Austria, la Bosnia continua a comandare il gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali e i giocatori sentono di avere in mano una grande opportunità per essere della competizione.