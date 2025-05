E c'è in ballo pure un pezzo di futuro: Come l'Europa incide su club e giocatori

Fiorentina-Betis Siviglia non vale solo per il presente ma anche per un pezzo di futuro.

Andare avanti in Europa e rimanere sul palcoscenico internazionale, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, potrebbe incidere sul futuro di alcuni singoli e sicuramente su quello di tutto il club che, con ambizione, vuole migliorarsi di anno in anno.

E' chiaro il fatto che con una vetrina internazionale è più facile attirare un certo tipo di giocatori e tenere i tuoi migliori, a cominciare dal centravanti Moise Kean.