Walter Sabatini: "Italiano si è preso le proprie responsabilità e questo gli fa onore. Mercato della Fiorentina molto positivo"

Il dirigente sportivo Walter Sabatini ha parlato così a Lady Radio delle ultime vicende di casa viola: “Superare il turno di Conference non era facile, la Fiorentina ha ribaltato la sconfitta dell'andata con determinazione e sicurezza. Il mercato secondo me è molto positivo, Infantino ad esempio mi ha fatto un'ottima impressione. Ha tanta tecnica, non ha ancora un ruolo preciso però secondo me può fare bene. Sono poi felice per Ranieri, che ho avuto a Salerno e che si merita di vivere quello che sta vivendo. Ieri, al di là della sconfitta, non ho visto una brutta prestazione”.

E poi: “Quando un allenatore si prende le proprie responsabilità è una benedizione. Mi compiaccio che Italiano abbia fatto questa scelta dialettica, gli fa onore. Maxime Lopez? Quando un giocatore è forte può giocare ovunque e con chiunque. Questo ragazzo è un centrocampista rognoso ma anche tecnico, può sicuramente giocare insieme ad Arthur”.