Kayode come pedina per la riparazione: Roma e Parma in pole, ma la Fiorentina cerca uno scambio

Tra i calciatori che possono lasciare la Fiorentina in questa sessione di trattative c'è anche Michael Kayode. Il difensore classe 2004 non sta trovando con Palladino lo stesso spazio che aveva con Italiano, relegato principalmente a giocare in Europa.

Possibile uno scambio?

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini parla a tal proposito di interessamenti dalla Serie A. C'è la Roma, che sta lavorando all'acquisto di Rensch dall'Ajax ma è pronta a valutare delle alternative nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto. La Fiorentina gradirebbe ad esempio l'inserimento di una contropartita tecnica, come Zalewski o Soule (anche se Ranieri è stato chiaro sul conto del secondo).

Kayode pedina di scambio

Per Kayode, prosegue Ceccarini, si sta facendo sotto il Parma. Una possibilità era imbastire uno scambio con Wojo Coulibaly ma nei giorni scorsi il laterale destro ha preso la direzione del Leicester. Potrebbe comunque decollare il discorso, estendendo le discussioni all'attaccante Dennis Man, alternativa sicuramente più fattibile rispetto all'oneroso Luiz Henrique del Botafogo.