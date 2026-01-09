Gregorucci: "Martinelli si ritaglierà il proprio spazio. È indubbio che abbiamo visto delle qualità"

L'allenatore della Sampdoria Angelo Gregorucci ha parlato del nuovo acquisto dei blu-cerchiati Tommaso Martinelli in conferenza stampa. Il giovane portiere viola, dopo mesi passati in panchina a guardare, è stato mandato in prestito in Serie B.

Concorrenza a tinte viola

Anche alla Sampdoria però Martinelli dovrà sudare per meritarsi il posto da titolare. In questa prima metà di stagione il titolare fra i pali è stato Simone Ghidotti, che sicuramente non vorrà farsi scavalcare nelle gerarchie. Il classe 2000 condivide con Martinelli lo stesso percorso di crescità; anche lui è infatti un prodotto del settore giovanile viola.

Le parole del tecnico

L'allenatore, a proposito del minutaggio che avrà a disposizione Martinelli, ha detto: “Tutti quelli che vivono a Bogliasco e stanno negli spogliatoi si ritagliano il proprio spazio. E vale anche per Martinelli per cui è indubbio e fuori discussione che abbiamo visto delle qualità”