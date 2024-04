Dia potrebbe aver finito la stagione in anticipo. La Fiorentina ne parlerà domenica con la Salernitana? C'è un nodo da sciogliere

La situazione in casa Salernitana si fa sempre più complicata, con una retrocessione che ormai sembra cosa scontata e in attesa solo della fredda aritmetica. Domenica lo scontro con la Fiorentina all'Arechi e il match potrebbe essere l'occasione per le due società per parlare di un calciatore che interessa ai viola.

Il nome è sempre quello di Boulaye Dia, attaccante finito fuori rosa dopo gli screzi con allenatore e società. La sua stagione potrebbe essere finita anzitempo, visto che sembra non esserci niente da fare per raddrizzare una situazione che porterà il club campano in Serie B.

Come riporta tuttomercatoweb.com, è scontata una sua partenza in estate, anche se il capitale economico e tecnico è probabilmente depauperato rispetto all'estate scorsa. Con Fiorentina e Lazio che hanno espresso interesse, resterà da capire la valutazione dopo avere speso 12 milioni di euro un anno fa.