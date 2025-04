Al Franchi da Champions ma la Kryptonite viola si chiama trasferta: Baroni è l'unico che ci ha rimesso negli ultimi cinque mesi

L'attuale stagione della Fiorentina è destinata ad essere quella dell'altalena e dei trend opposti, dei saliscendi e della schizofrenia, come ad esempio la differenza profonda di rendimento tra partite in casa e trasferta. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino, che descrive il rendimento casalingo da Champions, visti i 33 punti in 16 partite; fuori casa però i punti sono appena 19 in 15 uscite: una vera e propria kryptonite. Con un unico successo arrivato negli ultimi cinque mesi: il 2-1 all'Olimpico, contro la Lazio di Baroni. Sicuramente l'aspetto che ancora frena la Fiorentina e che potrà deciderne le sorti nelle ultime quattro occasioni del campionato: Cagliari, Roma, Venezia e Udine.