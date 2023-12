Polverosi: "Fiorentina unica squadra italiana ad aver centrato tutti gli obiettivi. Questi risultati hanno dell'incredibile"

Sul Corriere dello Sport-Stadio, si legge il commento al pareggio maturato tra Ferencvaros e Fiorentina di Alberto Polverosi, che ha detto la sua anche sulla generale stagione dei viola: "Col pareggio di Budapest, la Fiorentina è ora l’unica squadra italiana ad aver centrato tutti, ma proprio tutti, gli obiettivi principali di questa prima parte di stagione. Primo posto nel girone della sua coppa, qualificazione ai quarti di Coppa Italia, un posto in zona-Europa in campionato. Per essere chiari: il Milan è retrocesso in Europa League, le altre tre italiane sono arrivate seconde, come la Roma nel gruppo di Europa League, vinto invece dall’Atalanta che in campionato ha un punto in meno dei viola e deve ancora giocare gli ottavi di Coppa Italia.

Sono risultati che hanno qualcosa di incredibile, raggiunti da una squadra forte nell’insieme ma con delle carenze tecniche individuali che ieri, senza Arthur e Bonaventura e presto anche senza Gonzalez, sono affiorate con chiarezza. (…) Quando ieri si è fatto male Nico (altro infortunio per l’argentino, comincia a preoccupare questa frequenza), è entrato Ikoné che ha giocato la sua solita partita con poco senso e molti errori. A Italiano mancavano già Arthur e Bonaventura, mancavano i pezzi migliori, eppure la squadra ha tenuto lo stesso il campo contro un avversario a cui andava bene il pareggio, certo, però giocava in casa e, avendo uno come Stankovic in panchina, non ci stava a biscottare".