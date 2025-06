La Nazione: Comuzzo, no secco ai miliardari arabi

Stamani sulle pagine de La Nazione si parla per forza di cose del possibile addio di Luciano Spalletti dalla guida dell'Italia. In ottica Fiorentina, questo vorrebbe dire perdere la (quasi) certezza di avere Pioli sulla panchina viola per la prossima stagione. Il quotidiano fiorentino ne scrive a proposito, affermando che questo intrigo ancora non è stato risolto e si dovrà attendere l'incontro di martedì fra Spalletti e Gravina. Intanto, domani gli Azzurri sono chiamati a battere la Moldavia: Luca Ranieri potrebbe partire dal 1'.

Dodo e Comuzzo, prospettive diverse

Sul fronte mercato, poi, ci si sposta sulle uscite. Dodo è un obiettivo di Tudor alla Juventus, ma la richiesta della Fiorentina supera i 20 milioni. Il brasiliano ha ancora due anni di contratto con il club gigliato. Inoltre, La Nazione rivela un retroscena di mercato. Comuzzo avrebbe ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita, dall'Al-Hilal, la nuova squadra di Simone Inzaghi. Il classe 2005 ha declinato la proposta, avendo rinnovato da poco il proprio contratto con il club gigliato.