Il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, spaziando tra vari temi di casa Fiorentina, dal campo alle prospettive della squadra viola nel finale di stagione.

‘C’è la squadra ma manca l'allenatore, Fiorentina senza idee e valori'

“Mancano cultura e idee alla Fiorentina, la squadra è piena di valori. Qual è il progetto di gioco di Palladino? Il nulla. I numeri sono drammatici, 21 punti in 20 partite, gli altri 24 nelle 8 vittorie di fila, in cui tutto è andato in modo incredibile, straordinario, non poteva durare. Che prestazione può fare un calciatore se gli viene solo chiesto di seguire un avversario? Possibile che ci sia voluto un mese per far giocare Fagioli? Per far crescere ed esaltare i calciatori ci vuole un gioco. La Fiorentina è andata a prendere un tecnico inesperto, oltre che in campionato anche nelle coppe. La delusione è più forte perchè quest'anno la squadra c'è, immaginate questa squadra in mano ad uno come De Zerbi?”.

‘Complicato cambiare modo di giocare adesso, uscire col Panathinaikos sarebbe un disastro’

“Se si voleva mandar via Palladino andava fatto dopo la sconfitta di Monza. Ci sono dei dirigenti che devono analizzare il lavoro fatto… al di là delle 8 vittorie, cosa c'è stato? Poco gioco, ma si era visto anche in quelle partite, mancava una base. Poi ci sono state gare veramente inguardabili, la squadra è scesa di livello anzichè salire. Ora è complicato cambiare modo di giocare a 10 gare dalla fine del campionato. Gudmundsson deve giocare sempre e ritrovare il ritmo. Sbagliatissimo dare la parola a Terracciano promettendogli di giocare in Coppa. Col Panathinaikos la Fiorentina deve vincere con due gol di scarto e mi aspetto uno schieramento più offensivo, l'eliminazione sarebbe un disastro assoluto”.