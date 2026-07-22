Proc. Bianco: "Se ci fosse ancora Joe Barone, Alessandro sarebbe titolare nella Fiorentina. Cessione? Mai chiesta"

Alessandro Bianco ha lasciato definitivamente la Fiorentina: è un nuovo giocatore del Modena. Di lui ha parlato il suo procuratore, Beppe Galli, a Radio Amore: “Alessandro è un ragazzo fortissimo. Andare al Modena non è stato un passo indietro per lui, anche perché l'unico giovane preso in considerazione nella massima categoria è stato Liberali. E anche lui è un'incognita”.

“Se ci fosse ancora Barone…”

E aggiunge: “Bianco è sempre stato un pupillo di Joe Barone. Se ci fosse stato lui, sicuramente, sarebbe rimasto a Firenze e oggi giocherebbe titolare nella Fiorentina. Invece il club ha deciso di non considerare più il ragazzo all'interno del progetto, quindi abbiamo deciso di cambiare aria”.

“Non abbiamo chiesto la cessione”

“Non abbiamo chiesto la cessione, semplicemente ci dispiace. Ma le strade si dividono, prima o poi. Siamo comunque contenti di arrivare a Modena, vediamo come va”.