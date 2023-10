Commento finale da parte dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano in conferenza stampa:

"L’ultimo minuto è come quelli precedenti, se l’arbitro non fischia ancora devi alzare ancora quello che ti aveva permesso di fare una grande partita. E’ un dettaglio, una mancanza di attenzione che non ci permette di portare a casa un punto a conclusione di una prestazione ottima per personalità, per come abbiamo tenuto il campo e concesso poco a uno squadrone incredibile. Sono amareggiato, deluso e arrabbiato, non si può staccare la spina su situazioni dove lavoriamo. Questo è l’ultimo minuto che ci ha visto protagonisti stasera.

Dobbiamo migliorare ed essere più risolutivi e decisivi, la Fiorentina scende in campo per fare gol, è un gioco di precisione. Chi riesce a prepararsi e arrivare molto più vicino alla porta deve avere la capacità di fare gol. Continueremo a isolare sull’uno contro uno i nostri esterni, analizziamo in maniera chirurgica le prestazioni e dico che non è giusto perdere questa partita oggi. Beltran? Penso che la sua prestazione dia figlia di quella di giovedì, che gli hanno dato grande carica e autostima. Sta crescendo, poi sia lui che Jack stavano calando e la Lazio ci stava mettendo troppi palloni sulle punte per cui ho preferito giocatori fresche. Abbiamo avuto 2-3 situazioni su cui potevamo fare meglio. Lucas mi è piaciuto, mi auguro che continui con questa capacità di leggere la linea avversaria, aveva fatto un gran gol. Essendo la decima giornata dobbiamo concentrarci su quanto c’è di positivo e ciò che mi dà fastidio è preparare la partita con la Juve con due sconfitte. Abbiamo bisogno di ripartire in campionato, avrei fatto a meno di una situazione del genere.

Contraccolpi psicologici? Non parliamo di queste cose, si archivia e si riparte. Quali contraccolpi, siamo sesti in classifica. Una prestazione del genere non può lasciare strascichi, anzi. Un mezzo errore alla fine deve passare inosservato, mi mangerei il microfono ma non posso farlo. Mi auguro che i ragazzi stiano come sto io. Risultati negativi contro la Lazio? Sono più forti di noi, non c’è altro da dire. Non riusciamo a trovare la soluzione per battere questa squadra, il calcio è tattica e mentalità, sono più forti di noi.

Prima del loro gol abbiamo battuto due angoli, Maxime Lopez ha rubato palla nella loro area, Ikoné ha avuto 2-3 uno contro uno importanti. Se miglioriamo questo aspetto possiamo alzare l'asticella ma nel momento in cui continuiamo a fare gli stessi errori, soffriremo come dei cani. Dobbiamo trovare la soluzione".