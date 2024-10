A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenendo sul match che la squadra viola ha giocato ieri sera contro la Roma. Queste le sue parole: "Adesso anche io comincio ad avere certezze, oltre la fortuna di incontrare avversarie non al top c'è anche una Fiorentina che ha grandi meriti. La squadra di Palladino ha messo in difficoltà le ultime squadre che ha incontrato, merito sia dei giocatori che dell'allenatore.

La Fiorentina ha trovato la sua identità, sinceramente da questa rosa mi aspettavo delle ottime risposte che sono arrivate. Contento per Beltran, perché si comincia a capire che giocatore è dopo le difficoltà. Sta ritrovando fiducia. Cataldi e Bove scarti? E' stato bravo Pradè a prendere giocatori che non rientravano nei piani delle proprie squadre. Bisogna fargli i complimenti. Palladino? Sta sfruttando la Conference per tenere tutti allenati. Sta sfruttando gli input dati da Italiano. E' bravo perché sa leggere i momenti".